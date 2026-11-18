Евросоюз и Великобритания оказались на стороне войны, поэтому их представителей не будет на предстоящей встрече Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Такое мнение высказал лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, комментируя состав участников переговоров на полях саммита АТЭС в Китае.

«Примечательно, что за столом переговоров, как и в случае с украинским урегулированием, снова не будет европейцев», — сказал парламентарий в беседе с ТАСС.

По мнению Миронова, последние удары по Крымскому мосту свидетельствуют о стремлении Киева и его европейских союзников затянуть конфликт. Депутат считает, что подобная политика всё сильнее расходится с интересами большинства государств мира. Ранее Следственный комитет РФ сообщил о повреждении конструкций переправы после атак беспилотников 16 и 17 ноября.

Политик также заявил, что противники России пытаются увидеть перспективы сохранения прежнего мирового порядка, однако сравнил приближающиеся перемены с «восточным экспрессом», который, по его выражению, сметёт препятствия на пути к многополярному миру.

Миронов убеждён, что переговоры Москвы, Вашингтона и Пекина способны стать важным шагом к новому формату международного диалога. Он расценил сам факт организации такой встречи как возможное признание Соединёнными Штатами многополярного мироустройства, за которое выступают Россия и Китай.

Встреча трёх лидеров назначена на 19 ноября в китайском Шэньчжэне. Переговоры должны начаться в 09:30 по московскому времени в государственной резиденции принимающей стороны. Подобный трёхсторонний формат на высшем уровне будет использован впервые.

Кроме того, Россия, Китай и США начали подготовку совместного заявления по итогам саммита. Москва и Пекин обменялись предложениями по тексту документа, после чего к консультациям подключился Вашингтон. Окончательных договорённостей пока нет. В случае отсутствия компромисса каждый из руководителей сможет самостоятельно оценить результаты переговоров.