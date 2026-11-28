Шахтёры оказались заблокированы под землёй после удара ВСУ по территории предприятия в Свердловском муниципальном округе ЛНР. Повреждение трансформатора привело к отключению электричества, однако всех горняков удалось эвакуировать. Никто из них не пострадал. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник.

При этом за минувшие сутки в результате украинских атак ранения получили шесть мирных жителей. Среди пострадавших — сотрудники энергетических и дорожных служб, водители и случайная прохожая. Всем им оказывают медицинскую помощь.

В Лисичанске под удар попала машина энергетиков, пострадал водитель. На трассе Георгиевка — Ровеньки беспилотник атаковал экскаватор, ранив дорожного рабочего.

Ещё двое мужчин получили ранения в Старобельском муниципальном округе, где целью атаки стал служебный автомобиль супермаркета. В Славяносербском округе удар пришёлся по грузовику, пострадал находившийся за рулём мужчина.

В Луганске беспилотник атаковал грузовой автомобиль. Ранения получила женщина, которая в этот момент проходила рядом.

По информации главы региона, за сутки атакам подверглись 13 муниципалитетов. Повреждены жилые дома, автомобили, сельскохозяйственная техника, а также объекты энергетической, коммунальной и гражданской инфраструктуры. Последствия ударов фиксируют следователи регионального управления СК России.

Кроме того, Пасечник сообщил об уничтожении примерно 80 воздушных целей силами ПВО и мобильных огневых групп.