Во время мирового финансового кризиса 2008–2009 годов владельцы крупных российских компаний предлагали государству забрать их предприятия всего за один рубль или доллар, чтобы избежать банкротства. Об этом президент РФ Владимир Путин рассказал на форуме-съезде общероссийской организации «Деловая Россия».

По словам главы государства, некоторые предприятия, ещё недавно оценивавшиеся в десятки миллиардов долларов, оказались на грани разорения из-за накопленных иностранных кредитов. Ситуацию усугубили сложные условия кредитных договоров, создававшие угрозу потери активов.

Путин напомнил, что кризис зародился в США из-за проблем на ипотечном рынке, после чего распространился по всему миру. В России его последствия особенно сильно ударили по компаниям, зависевшим от зарубежного финансирования.

Президент, занимавший тогда пост председателя правительства, рассказал, что власти отказались забирать проблемные предприятия за символическую плату. Вместо этого государство взяло на себя финансовые риски и предоставило бизнесу помощь, потребовав от собственников сохранить ответственность за трудовые коллективы.

Как подчеркнул Путин, выбранный подход оказался оправданным. Впоследствии государству удалось не только вернуть все средства, направленные на спасение предприятий, но и получить прибыль.

Возвращаясь к сегодняшней ситуации, российский лидер обратил внимание на неоднозначные последствия исчезновения иностранных источников финансирования. Их недоступность создаёт определённые трудности, однако прежний опыт показал, какие риски может нести зависимость бизнеса от зарубежных кредиторов.

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Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Путин назвал российский фондовый рынок устойчивым и надёжно функционирующим. При этом президент признал, что добиться всех намеченных показателей пока не удалось. По его словам, рынок постепенно укрепляется, однако перед страной стоят более амбициозные задачи в этой сфере.