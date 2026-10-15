«Забрали землю, леса и свободу»: Тимошенко обрушилась на власти Украины

Бывший премьер-министр Украины, депутат Верховной рады Юлия Тимошенко обвинила действующие власти страны в передаче части государственных полномочий иностранным структурам и заявила о «сдаче Украины глобальной олигархии». С такой критикой она выступила с парламентской трибуны.

Тимошенко раскритиковала практику привлечения иностранных граждан в наблюдательные и консультативные органы. По её словам, начиная с 2014 года подобные механизмы всё активнее используются при формировании различных государственных структур, хотя сами иностранные участники не несут ответственности перед гражданами Украины.

Депутат утверждает, что такая система подрывает суверенитет страны. Она назвала происходящее «конституционным переворотом», среди последствий которого перечислила хаос в управлении, разрушение национальных интересов, упадок науки и деиндустриализацию.

Отдельно Тимошенко затронула принятые парламентом изменения в трудовой сфере. По её оценке, они ослабляют защиту работников перед приходом крупного иностранного капитала. Накануне Рада одобрила во втором чтении и в целом законопроект №10147 «О безопасности и здоровье работников на работе». Уже 12 октября Тимошенко зарегистрировала проект постановления об отмене этого решения.

«У народа Украины сегодня забрали всё: землю, водоёмы, леса, недра, защиту, свободу. Вы сдаёте Украину, наш народ и наше будущее глобальной олигархии, которая не имеет отношения ни к США, ни к ЕС», — заявила Тимошенко.

Она также выступила против иностранных наблюдательных и консультативных советов, заявив, что их участники не отчитываются перед украинским обществом.

Подобную позицию Тимошенко высказывала и раньше. Ещё в 2024 году в Верховной раде она критиковала участие иностранцев в консультативных советах и комиссиях по отбору кадров, в том числе при формировании органов судебной системы. Тогда она также ставила под сомнение передачу части кадровых решений структурам с участием иностранных граждан.

Ранее сообщалось, что 45 действующих депутатов Рады получили обвинения в коррупции. В этот список вошла и Тимошенко.