Бабушка может каждый день забирать внука из школы, водить его к врачам и фактически заниматься воспитанием, пока родители на работе. Однако при попытке подписать заявление или получить медицинские документы выясняется, что близкого родства недостаточно для выполнения всех необходимых действий. Почему даже родная бабушка не считается законным представителем ребёнка и как правильно оформить её полномочия, Life.ru рассказала адвокат по семейному праву Лиля Каттакулова.

По словам юриста, бабушки и дедушки относятся к близким родственникам несовершеннолетнего, но автоматически не получают родительских полномочий на представление его интересов. Для выполнения определённых действий в школах, детских садах, поликлиниках и других учреждениях им необходимо документально подтвердить соответствующее разрешение родителей.

Для всех организаций бабушка — это третье лицо, чьи полномочия должны быть подтверждены документально, на бумаге. Лиля Каттакулова Адвокат по семейному праву

Самый распространённый вариант — письменное согласие одного из родителей. В поликлинике оно может понадобиться, чтобы бабушка сопровождала ребёнка на приём, подавала определённые заявления или получала справки и медицинские документы в пределах предоставленных полномочий. При этом перечень разрешённых действий лучше прописать подробно, чтобы у сотрудников учреждения не возникало вопросов.

По словам Каттакуловой, для обычного сопровождения ребёнка такое согласие не требуется заверять у нотариуса. Родители могут заранее оформить документ, который бабушка будет предъявлять при посещении медицинского учреждения.

Однако сопровождение на приём и право самостоятельно принимать решения о лечении — разные вещи. Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство за ребёнка, который по возрасту ещё не может дать его самостоятельно, по общему правилу подписывает родитель или другой законный представитель. Обычная доверенность не превращает бабушку в такого представителя и не позволяет ей самостоятельно принимать подобные решения.

В образовательных учреждениях действует похожий подход. Родители могут письменно разрешить бабушке или дедушке встречать и провожать ребёнка, подавать определённые заявления, получать информацию об учёбе и выступать контактным лицом для педагогов. В документе следует перечислить конкретные полномочия, а само разрешение может храниться в личном деле воспитанника детского сада или школьника.

Для такого повседневного разрешения, по словам адвоката, обычно не требуется нотариальное удостоверение. При этом порядок оформления и перечень допустимых действий стоит заранее уточнить в конкретном образовательном учреждении.

Иная ситуация возникает, когда бабушка собирается отправиться с внуком за границу. Если несовершеннолетний гражданин России выезжает из страны без родителей или других законных представителей, ему необходимо иметь при себе нотариально удостоверенное согласие одного из них. Такое требование предусмотрено федеральным законом о порядке выезда из РФ и въезда в страну.

Ещё один способ оформить полномочия — доверенность. Она может быть составлена в простой письменной форме или удостоверена нотариально, если этого требует закон для конкретных действий. При этом выбор между согласием и доверенностью зависит от характера полномочий и специальных требований законодательства.

«У доверенности есть ряд обязательных условий. К ним относится дата доверенности. При её отсутствии доверенность считается недействительной. Если срок доверенности не указан, то срок доверенности равен году», — предупредила Каттакулова.

Таким образом, универсального документа, автоматически предоставляющего бабушке все родительские полномочия, не существует. Для повседневных школьных вопросов зачастую достаточно письменного разрешения, для сопровождения в поликлинику важно заранее определить допустимые действия, а для зарубежной поездки потребуется нотариальное согласие. Поэтому родителям лучше оформлять необходимые документы заблаговременно.