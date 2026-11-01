Роллы с лососем, поке и другие блюда с рыбой могут стать подходящим вариантом перекуса в холодную погоду. Сочетание белков, углеводов и жиров помогает надолго сохранить сытость и обеспечивает организм энергией. Об этом главный технолог «Много лосося» Александр Криволап рассказал «Газете.Ru».

По словам эксперта, зимой не стоит ограничиваться булочкой и чашкой кофе вместо полноценного обеда. Такой перекус может быстро утолить голод, но зачастую не обеспечивает продолжительной сытости. Криволап рекомендует выбирать блюда, в которых белок сочетается со сложными углеводами и небольшим количеством жиров.

Особое внимание технолог уделил рыбе и морепродуктам. Например, лосось содержит белок, омега-3 жирные кислоты, витамины D и B12. В качестве альтернативы можно выбрать блюда с другой рыбой или креветками.

«И собрать такую тарелку можно даже из роллов — важнее состав, чем температура подачи», — отметил Криволап.

Эксперт объяснил свою рекомендацию тем, что переваривание белковой пищи требует от организма больше энергии, чем усвоение жиров и углеводов. Этот процесс сопровождается выработкой тепла, однако сам по себе не делает холодные роллы средством защиты от переохлаждения.

Помимо рыбы, Криволап советует включать в рацион мясо, яйца и бобовые. Источниками сложных углеводов могут стать крупы и цельнозерновые продукты, а полезных жиров — орехи, авокадо и оливковое масло.

Для перекуса перед ожиданием транспорта на холоде технолог предложил поке и мисо-суп. При этом особенно важно учитывать не только состав еды, но и погодные условия: даже калорийный обед не заменит тёплую одежду и возможность укрыться от мороза.

Криволап также призвал не злоупотреблять сладостями и выпечкой, а ещё следить за достаточным потреблением жидкости. При этом кофе или продукты с быстрыми углеводами сами по себе не вызывают обязательного усиления теплопотери — их влияние зависит от количества, индивидуальных особенностей и других обстоятельств.

Ранее Life.ru рассказывал, какие продукты стоит включать в рацион с наступлением холодов. Среди подходящих вариантов назывались горячие супы, каши, жирная рыба, яйца и орехи. Такие блюда помогают разнообразить питание, получать необходимые питательные вещества и дольше сохранять чувство сытости.