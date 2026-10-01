Президенту Австрии Александру Ван дер Беллену напомнили о русских корнях после выпада в адрес России. Об этом РИА «Новости» заявил председатель комиссии ОП РФ по поддержке соотечественников и развитию общественной дипломатии Владимир Рогов.

Поводом стали слова австрийского лидера, который во время выступления во дворце Хофбург назвал Россию «карликом, который ведёт себя как гигант». Пользователи соцсетей раскритиковали президента за оторванность от реальности и предложили ему взглянуть на карту.

«К сожалению, заболев русофобией, президент Австрии потерял способность адекватного восприятия окружающего мира. Он, видимо, забыл о своих русских корнях, что его отец был русским, и что именно русский солдат освобождал Австрию и его родную Вену от нацистской оккупации», — сказал Рогов.

Российские корни семьи указаны и в официальной биографии Ван дер Беллена. Его отец был выходцем из России с нидерландскими предками, а сам будущий президент родился в Вене в 1944 году.

Ранее депутат Госдумы Андрей Климов призвал не воспринимать всерьёз слова президента Австрии о России. Парламентарий предложил отнестись к заявлению с юмором и напомнил о разнице в масштабах двух государств. Он также связал подобные выпады с профессиональной деградацией европейских политиков и их чрезмерным самомнением.