В России вновь набирает популярность рыжиковое масло, которое раньше широко производили на Урале и в Сибири. Причины интереса к продукту объяснила доцент РЭУ имени Плеханова Елена Мясникова в беседе с URA.ru.

Сегодня литр такого масла стоит около тысячи рублей. По словам специалиста, высокая цена связана с особенностями производства и составом продукта, богатого полиненасыщенными жирными кислотами и антиоксидантами.

Несмотря на название, к грибам рыжиковое масло отношения не имеет. Его получают из семян рыжика посевного — неприхотливого растения, которое хорошо переносит холод и нередко воспринимается как сорняк. При этом содержание масла в семенах, в зависимости от сорта и условий выращивания, составляет от 26 до 46%.

В начале прошлого века эту культуру активно выращивали в России, однако к середине столетия её постепенно вытеснил подсолнечник. Интерес к рыжику начал возвращаться примерно 10–15 лет назад — сначала в Сибири, затем на юге страны.

«Сегодня это масло переживает второе рождение как «забытый суперфуд». Его главная особенность и одновременно причина высокой стоимости — уникальный состав», — объяснила Мясникова.

Особенно ценится продукт холодного отжима. Семена для него очищают и прессуют без предварительного нагревания, благодаря чему в масле сохраняется больше полезных веществ. Однако выход готового продукта составляет лишь около 20%, что также влияет на стоимость.

При экстракции удаётся получить больше масла, но после рафинации оно становится нейтральным по вкусу и запаху, одновременно теряя часть ценных компонентов.

В рыжиковом масле холодного отжима содержание омега-3 может достигать 38%. По словам эксперта, эти жирные кислоты, наряду с витамином Е и другими веществами, представляют интерес для людей, следящих за здоровьем сердечно-сосудистой системы и уровнем холестерина.

Мясникова считает, что включение такого продукта в рацион может благоприятно влиять на показатели холестерина. Однако масло не заменяет лекарства и полноценное лечение, а при некоторых заболеваниях требует осторожности.

В частности, специалист предупредила о возможной аллергии и индивидуальной непереносимости, особенно у людей с чувствительностью к растениям семейства крестоцветных. При обострении заболеваний поджелудочной железы, желчного пузыря и других органов пищеварения употребление продукта необходимо согласовывать с врачом.

Отдельное внимание Мясникова посоветовала уделять упаковке. Для нерафинированного масла лучше выбирать тёмную стеклянную бутылку: солнечный свет ускоряет окисление жиров и разрушение чувствительных к нему компонентов.

На этикетке должен быть указан простой состав — только рыжиковое масло. Важно проверить дату розлива, поскольку свежесть особенно значима для продуктов с высоким содержанием полиненасыщенных жирных кислот.

Качественное масло может иметь золотисто-жёлтый или слегка зеленоватый оттенок. Его отличает пряный запах с нотами свежей зелени или редьки, а во вкусе допускаются лёгкая острота и небольшая горчинка в послевкусии. Если же продукт сильно горчит и пахнет олифой, это может указывать на прогоркание. Такое масло употреблять не следует.

Для хранения подойдут холодильник или прохладный тёмный шкаф. Бутылку необходимо плотно закрывать, чтобы уменьшить контакт содержимого с кислородом.

Нерафинированное рыжиковое масло лучше добавлять в готовые блюда: салаты, каши и холодные соусы. Для жарки оно не предназначено из-за высокого содержания чувствительных к нагреванию жирных кислот. Рафинированный вариант можно использовать при приготовлении горячей пищи, однако его состав будет менее богатым.