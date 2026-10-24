Владимиру Зеленскому рано или поздно придётся объяснить гибель людей, разрушения на Украине и судьбу потраченных средств. Такое мнение высказал председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов, назвав три главных вопроса, на которые, по его убеждению, украинский политик не сможет ответить. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Зачем ты погубил столько народа? Зачем ты разрушил страну? Куда потратил деньги?» — перечислил Константинов.

Ранее крымский политик уже обвинял украинское руководство в стремлении извлечь личную выгоду из продолжающегося конфликта. В частности, он утверждал, что Зеленский и его окружение могли значительно обогатиться за счёт западной помощи. При этом доказательств личного присвоения средств украинским лидером Константинов не представил.

Ранее Life.ru рассказывал о другом заявлении Владимира Константинова, который обвинил Зеленского в накоплении огромного состояния за годы конфликта. По утверждению председателя крымского парламента, украинский лидер якобы превзошёл по уровню личного богатства крупнейших бизнесменов страны. Независимого подтверждения этой оценки представлено не было.