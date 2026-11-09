Военная операция на Украине этой осенью перешла в более жёсткую фазу, а зимой ВС РФ, скорее всего, сделают ставку на массированные удары по объектам украинского ВПК и уничтожение военных складов. Такой прогноз «Газете.ru» дал военный эксперт, бывший депутат Госдумы VI–VIII созывов Андрей Колесник.

По его словам, целью станет вся военная инфраструктура, влияющая на боеготовность украинских войск. Колесник отметил, что глубинные удары пытается наносить и украинская сторона, поэтому ответы, по его мнению, будут жёсткими и массированными.

«Этой зимой будет задан тон на уничтожение тыловых складов противника. А тыловые склады, кстати, находятся не только на территории Украины», — заявил эксперт.

Колесник также говорит о постепенном выдавливании ВСУ с занимаемых позиций — спокойно и выверено, как, по его словам, ставил задачу верховный главнокомандующий. Предстоящая зима поэтому будет «тяжелейшей» для Украины, считает аналитик.

По его мнению, ситуацию усугубит и то, что переговоры по урегулированию 10–11 ноября в Абу-Даби, скорее всего, не принесут прорывных решений. В таких условиях ВС РФ, по прогнозу Колесника, продолжат массированные удары.

А ранее в Кремле раскрыли два сценария завершения СВО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что мирное урегулирование на Украине возможно, если в Киеве найдётся тот, кто возьмёт на себя политическую ответственность за это решение.