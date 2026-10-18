Задержанный из-за самочувствия члена экипажа рейс вылетел из Москвы в Египет
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Самолёт авиакомпании Air Cairo, выполняющий рейс из Москвы в египетскую Хургаду, вылетел из Шереметьево после переноса отправления из-за ухудшения самочувствия одного из членов экипажа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу московского аэропорта.
Рейс SM788 отправился в Египет 18 октября в 15:43 по московскому времени. Изначально самолёт должен был вылететь накануне, однако отправление пришлось перенести.
В аэропорту уточнили, что всем пассажирам, ожидавшим вылета, предоставили размещение в гостинице и питание в соответствии с федеральными авиационными правилами. Путешественникам также оказали другие предусмотренные меры поддержки.
Таким образом, после вынужденного ожидания пассажиры смогли отправиться по запланированному маршруту Москва — Хургада. Дополнительных подробностей о состоянии члена экипажа в сообщении аэропорта не приводится.
Ранее Life.ru сообщал, что пассажиры рейса Air Cairo Москва — Хургада провели две ночи в ожидании вылета. Проблемы начались ещё 16 октября, когда самолёт, направлявшийся за туристами, из-за ограничений воздушного движения приземлился в Самаре. Позднее отправление сорвалось из-за ухудшения самочувствия члена экипажа. Рейс сначала перенесли на утро 18 октября, затем на 13:35. По словам пассажиров, некоторых так и не разместили в гостинице, несмотря на обещания обеспечить ночлег.