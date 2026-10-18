Задержанный из-за самочувствия члена экипажа рейс вылетел из Москвы в Египет

Самолёт авиакомпании Air Cairo, выполняющий рейс из Москвы в египетскую Хургаду, вылетел из Шереметьево после переноса отправления из-за ухудшения самочувствия одного из членов экипажа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу московского аэропорта.

Рейс SM788 отправился в Египет 18 октября в 15:43 по московскому времени. Изначально самолёт должен был вылететь накануне, однако отправление пришлось перенести.

В аэропорту уточнили, что всем пассажирам, ожидавшим вылета, предоставили размещение в гостинице и питание в соответствии с федеральными авиационными правилами. Путешественникам также оказали другие предусмотренные меры поддержки.

Таким образом, после вынужденного ожидания пассажиры смогли отправиться по запланированному маршруту Москва — Хургада. Дополнительных подробностей о состоянии члена экипажа в сообщении аэропорта не приводится.