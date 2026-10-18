400 россиян застряли в Минске после экстренной посадки во время рейса из Турции
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Два чартерных рейса турецких авиакомпаний с более чем 400 пассажирами перенаправили в Минск из-за ограничений работы российских аэропортов на фоне атак украинских беспилотников. Российские дипломаты организовали помощь соотечественникам, которые не смогли добраться до пункта назначения.
Как сообщили в посольстве России в Белоруссии, ситуация с пассажирами находится на контроле дипмиссии с самого начала. Посол РФ Борис Грызлов и сотрудники посольства лично прибыли в Национальный аэропорт Минск, чтобы содействовать решению возникших проблем.
При поддержке белорусских партнёров пассажиров обеспечили бесплатным горячим питанием. Дипломаты также прорабатывают несколько вариантов их возвращения в Россию.
Перебои в авиасообщении произошли на фоне ограничений в российских аэропортах, введённых для обеспечения безопасности полётов при угрозе атак БПЛА. Из-за них некоторые самолёты, следовавшие из Турции, ранее уже были вынуждены менять маршруты и возвращаться на запасные аэродромы.
Ранее Life.ru сообщал, что три пассажирских самолёта из Турции, направлявшихся в московский аэропорт Внуково, развернулись в воздухе из-за временных ограничений. Кроме того, в петербургском аэропорту Пулково из-за атаки беспилотников задержали 32 рейса, а ещё 11 самолётов отправили на запасные аэродромы.
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