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Опубликовано 18 октября, 15:46

400 россиян застряли в Минске после экстренной посадки во время рейса из Турции

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Два чартерных рейса турецких авиакомпаний с более чем 400 пассажирами перенаправили в Минск из-за ограничений работы российских аэропортов на фоне атак украинских беспилотников. Российские дипломаты организовали помощь соотечественникам, которые не смогли добраться до пункта назначения.

Как сообщили в посольстве России в Белоруссии, ситуация с пассажирами находится на контроле дипмиссии с самого начала. Посол РФ Борис Грызлов и сотрудники посольства лично прибыли в Национальный аэропорт Минск, чтобы содействовать решению возникших проблем.

При поддержке белорусских партнёров пассажиров обеспечили бесплатным горячим питанием. Дипломаты также прорабатывают несколько вариантов их возвращения в Россию.

Перебои в авиасообщении произошли на фоне ограничений в российских аэропортах, введённых для обеспечения безопасности полётов при угрозе атак БПЛА. Из-за них некоторые самолёты, следовавшие из Турции, ранее уже были вынуждены менять маршруты и возвращаться на запасные аэродромы.

Пулково возобновляет работу после атаки БПЛА, задержаны более 50 рейсов
Пулково возобновляет работу после атаки БПЛА, задержаны более 50 рейсов

Ранее Life.ru сообщал, что три пассажирских самолёта из Турции, направлявшихся в московский аэропорт Внуково, развернулись в воздухе из-за временных ограничений. Кроме того, в петербургском аэропорту Пулково из-за атаки беспилотников задержали 32 рейса, а ещё 11 самолётов отправили на запасные аэродромы.

Больше новостей об авиаперелётах, работе аэропортов и задержках рейсов — в разделе «Общество» на Life.ru.

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Анастасия Никонорова
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