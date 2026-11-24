Россиянин, которого сотрудники ФСБ задержали по подозрению в подготовке теракта в синагоге Кисловодска, рассказал о цели нападения. На видео, которое распространила пресс-служба ведомства, он признался, что намеревался убить прихожан еврейского религиозного учреждения.

По словам задержанного, первоначально он приехал в Ставропольский край на заработки. Однако впоследствии оказался вовлечён в террористическую деятельность.

Как сообщили в ФСБ, россиянин 2004 года рождения действовал по указанию представителей запрещённой в стране международной террористической организации. Силовики задержали подозреваемого 19 ноября. Следователи возбудили уголовное дело.