Задержанный в Кисловодске признался, что хотел взорвать прихожан в синагоге
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5
Россиянин, которого сотрудники ФСБ задержали по подозрению в подготовке теракта в синагоге Кисловодска, рассказал о цели нападения. На видео, которое распространила пресс-служба ведомства, он признался, что намеревался убить прихожан еврейского религиозного учреждения.
По словам задержанного, первоначально он приехал в Ставропольский край на заработки. Однако впоследствии оказался вовлечён в террористическую деятельность.
Как сообщили в ФСБ, россиянин 2004 года рождения действовал по указанию представителей запрещённой в стране международной террористической организации. Силовики задержали подозреваемого 19 ноября. Следователи возбудили уголовное дело.
Менее двух недель назад сотрудники спецслужбы предотвратили теракт в одном из торговых центров Ставрополя. По данным ФСБ, уроженец Центральной Азии также был связан с запрещённой террористической организацией. Впоследствии суд заключил его под стражу.