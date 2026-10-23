Задолженность стран перед ООН достигла исторического максимума

Общая задолженность государств — членов ООН по обязательным взносам достигла рекордных 1,5 миллиарда долларов к началу 2026 года. Из-за нехватки финансирования организация вынуждена сокращать расходы и персонал. Об этом сообщил директор Информационного центра ООН Владимир Кузнецов.

Выступая в пресс-центре «Россия сегодня», он отметил, что финансовое положение организации начало резко ухудшаться около двух лет назад, когда ряд стран перестал своевременно перечислять членские взносы. Сейчас ООН работает в условиях жёсткой экономии.

По словам Кузнецова, первоначально регулярный бюджет организации на 2026 год составлял 3,45 миллиарда долларов. Однако из-за дефицита средств расходы пришлось урезать примерно на 500 миллионов долларов, или на 15%.

Представитель ООН подчеркнул, что такое сокращение стало серьёзным ударом по деятельности организации, несмотря на сравнительно небольшую долю от общего бюджета.

Чтобы избежать финансового краха, ООН также приступила к оптимизации штата. Меры затронули около 20% сотрудников и предусматривают увольнения либо заморозку найма примерно на 2,6 тысячи рабочих мест.

Особенно тяжёлые последствия, по словам Кузнецова, ощутили специальные политические миссии в различных странах. Их сотрудники нередко выполняют задачи в опасных условиях, связанных с риском для жизни.