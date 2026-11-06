Актёр Александр Яцко признался, что с удовольствием вновь сыграл бы в культовом сериале «Закрытая школа», который завершился ещё в 2012 году. Более того, около десяти лет назад создатели проекта уже обсуждали возможность снять полнометражный фильм, однако реализовать задумку помешали проблемы с авторскими правами. Об этом артист рассказал в интервью Леди Mail.

«Разумеется! Задрав штаны, побежал бы!» — заявил Яцко, отвечая на вопрос о возможном возвращении к своей роли.

По словам актёра, идея продолжения обсуждалась достаточно серьёзно. Он даже несколько раз разговаривал на эту тему с Павлом Прилучным, также снимавшимся в популярном мистическом триллере. Однако проект так и не получил развития из-за разногласий с испанскими правообладателями. Российская «Закрытая школа» была адаптацией испанского сериала «Чёрная лагуна».

Яцко признался, что с радостью вновь воплотил бы на экране своего персонажа Петра Морозова — отца одного из главных героев, Максима. При этом артист подчеркнул, что возможность такого возвращения пока существует лишь в его желаниях.

Особенно тепло актёр вспоминает реакцию зрителей. Несмотря на многочисленные театральные и кинороли, именно «Закрытая школа» сделала его узнаваемым среди молодой аудитории. Причём популярность проекта не ослабевает даже спустя годы после завершения съёмок.

«Уже второе или третье поколение узнают меня как «папу Макса»», — поделился артист.

По словам Яцко, после спектаклей к нему до сих пор подходят школьники, которые смотрели сериал уже значительно позже его премьеры. Такое внимание актёра не раздражает. Напротив, он считает большой удачей, что одна из сыгранных им ролей продолжает жить в памяти зрителей.

Мистический сериал «Закрытая школа» выходил на телеканале СТС с 2011 по 2012 год. В центре сюжета находились ученики элитной школы-пансиона, столкнувшиеся с чередой загадочных событий. Главные роли исполнили Павел Прилучный, Агата Муцениеце, Алексей Коряков и другие российские артисты. Проект насчитывает четыре сезона.