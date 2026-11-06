6 ноября 2026 года народному артисту России Анатолию Васильеву исполняется 80 лет. Для миллионов зрителей он навсегда остался интеллигентным профессором Юрием Ковалёвым из «Сватов», а для старшего поколения ещё и вторым пилотом из «Экипажа». Но за экранной мягкостью скрывается человек с жёстким характером: он ушёл из самого рейтингового сериала на пике успеха, тяжело пережил развод и много лет не общается с сыном. Мы собрали, что известно о жизни актёра вдали от камер.

Нижний Тагил, техникум и МХАТ с первой попытки

Анатолий Васильев в молодости: путь из Нижнего Тагила в МХАТ. Фото © ТАСС / Нетелев Роберт

Анатолий Васильев родился в Нижнем Тагиле, где его родители работали на танковом производстве. В детстве семья переехала из Нижнего Тагила в Брянск. Там Анатолий увлёкся театром и начал заниматься в драматическом кружке. Отец мечтал о серьёзной профессии и настоял на машиностроительном техникуме. Анатолий выдержал два года, уехал в Москву и с первого раза поступил в Школу-студию МХАТ. Кстати, многие любимые советские артисты начинали карьеру именно в самодеятельности.

«Экипаж» и всесоюзная слава

Анатолий Васильев в фильме «Экипаж». Фото © Кадр из фильма «Экипаж», режиссёр Александр Митта, сценаристы Юлий Дунский, Валерий Фрид, Александр Митта

В кино Анатолий Васильев пришёл уже опытным театральным актёром. Дебютом стала «Степь» Сергея Бондарчука, а вскоре вышел «Экипаж», и страна узнала в лицо второго пилота Валентина Ненарокова. Актёр вспоминал, что после премьеры незнакомые мужчины жали ему руку и называли своим. От ремейка «Экипажа» он позже отказался: новое поколение, по его мнению, смотрит на мир иначе. Если кадры старых фильмов всё ещё перед глазами, вспомните продолжение восьми сцен из кино СССР.

Двадцать два года в Театре Советской армии

Анатолий Васильев в театре: Театр Советской армии и Моссовета. Фото © ТАСС / Строков Михаил

Главной любовью Васильева всегда оставалась сцена. После выпуска он служил в Театре сатиры и вводился там на роли Валентина Гафта. Затем перешёл в Театр Советской армии и провёл в нём 22 года. Зрители особенно помнят его Вэла в спектакле «Орфей спускается в ад». С 1995 года актёр служит в Театре имени Моссовета. Бондарчук однажды утвердил его на роль Лопахина в «Вишнёвом саде» для совместного проекта с американцами, но постановка так и не состоялась.

Профессор Ковалёв из «Сватов»

Анатолий Васильев в роли профессора Ковалёва в «Сватах». Фото © Кадр из фильма «Сваты», режиссёр Юрий Морозов, Сценарист Андрей Яковлев и др.

Вторая волна славы пришла к Анатолию Васильеву в 2008 году. В первом сезоне «Сватов», который поставил Юрий Морозов, герой Анатолия Васильева стал полной противоположностью деревенскому деду Ивану в исполнении Фёдора Добронравова. Так появился интеллигентный профессор Юрий Ковалёв, которого экранная жена ласково зовёт Заей. Пара сватов из деревни и города мгновенно разошлась на цитаты, а сам актёр признавался, что такого успеха не ожидал. Казалось бы, живи и радуйся, но всё пошло иначе.

С каждым сезоном Анатолию Васильеву всё меньше нравилось, куда движется сериал. Он хотел душевную комедию со смехом сквозь слёзы, а проект превращался в ситком с шутками на грани. Особенно его задевал юмор за счёт его героя. Во время работы над четвёртым сезоном Васильев решил покинуть проект. По словам актёра, его не устраивали изменения в сценарии и юмор, построенный на постоянных насмешках над профессором Ковалёвым. После ухода Васильева сценаристы вывели его героя из сериала. Зрители спорят, кто был прав, а сами «Сваты» навсегда остались сериалом о родне, как и лучшие советские фильмы с тёщами и свекровями.

Первый брак с Татьяной Васильевой

Анатолий Васильев и Татьяна Васильева: первый брак. Фото © ТАСС / Кузьмина Татьяна

С будущей звездой «Ширли-мырли» Анатолий познакомился ещё в Школе-студии МХАТ. В начале 1970-х Татьяна Ицыкович вышла за него замуж и взяла фамилию мужа, с которой потом прославилась. В 1978 году у пары родился сын Филипп. В 1983 году брак закончился болезненно: актриса ушла к Георгию Мартиросяну, и развод Анатолий Васильев переживал тяжело. Позднее бывшие супруги всё же вновь работали вместе: в 2011 году они и сын Филипп играли в спектакле «Розыгрыш».

Сын и внуки за закрытой дверью

Анатолий Васильев и сын Филипп: история разрыва. Фото © Кадр из фильма «Земский доктор. Возвращение», режиссёры Александр Павловский, Егор Климович, сценаристы Маргарита Смирнова

После развода родителей Филипп остался с матерью и впоследствии тоже стал актёром. Отношения с отцом складывались непросто: они подолгу не общались, затем пытались восстановить связь. В июле 2025 года Анатолий Васильев даже позвонил сыну в день рождения, но, судя по последующим рассказам семьи, полноценного примирения не произошло. В январе 2026 года невестка актёра Мария Болонкина рассказала в соцсетях, что, по её словам, Васильев несколько лет назад заблокировал контакты сына и внуков. Особенно горько выглядит история внучки Мирры: она родилась в один день с дедушкой и каждый год поздравляет его, но ответа не получает. Сам актёр семейные дела публично не комментирует и вообще не любит говорить о личном.

Вторая семья и жизнь вдали от камер

Анатолий Васильев сегодня: вторая семья и новые роли. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

В 1991 году Анатолий Васильев женился во второй раз. Его избранница Вера работала на телевидении, а позднее стала шеф-редактором телеканала «Культура». Через год родилась дочь Варвара, на её свадьбу отец подарил квартиру в центре Москвы. Несколько лет назад актёр перенёс инфаркт, но восстановился и играет в Театре имени Моссовета. Раз в год он набирается сил на Балтийском море. В феврале 2026 года в прокат вышла драма «Мой друг» с его участием.

К своим восьмидесяти Анатолий Васильев подошёл человеком без компромиссов. Он отказывался от пустых ролей, уходил из проектов на пике популярности и не играл на публику в жизни. Зрители помнят его мягким профессором и надёжным пилотом, а близкие знают другим: упрямым, закрытым, порой резким. Возможно, эта внутренняя жёсткость и делает его героев такими живыми. А если хочется вспомнить других экранных дедушек, попробуйте узнать восемь фильмов СССР по кадрам с бабушками и дедушками.