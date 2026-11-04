4 ноября Россия отмечает День народного единства. На русском языке говорят по всей стране, но в разных регионах встречаются свои слова, по которым можно узнать земляка. Лингвисты называют такие слова регионализмами. Портал «Грамота.ру» вместе с соцсетью «ВКонтакте» разбирал посты с тегом #мытакговорим, а аналитики «Яндекса» искали местные слова в разговорах пользователей с «Алисой». Life.ru собрал двенадцать слов, по которым почти безошибочно угадывают родной край собеседника.

Петербург: поребрик и парадная

Поребрик и парадная: региональные слова Петербурга. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Самый знаменитый языковой спор России ведут Москва и Петербург. Там, где москвич видит бордюр, петербуржец назовёт каменный край тротуара поребриком. По одной из версий, слово появилось потому, что камни укладывали на ребро. Вторая петербургская примета: парадная. Так в городе на Неве называют любой подъезд, даже самый обшарпанный. Произношение тоже выдаёт приезжего, так что не лишним будет проверить, насколько уверенно вы ставите ударения в десяти коварных словах.

Сибирь: мультифора и толчёнка

Мультифора и толчёнка: как говорят в Сибири. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Попросите в новосибирском офисе файл, и вам протянут мультифору. Так в Новосибирске, Иркутске и на Алтае называют пластиковый файл для документов с отверстиями по краю, который вставляют в папку. Происхождение слова лингвисты до сих пор обсуждают, а прижилось оно настолько, что гости из других городов не понимают, о чём речь. Забавно, что в соседнем Красноярске чаще говорят «файл», как в центре страны. А картофельное пюре в Сибири часто называют толчёнкой, и звучит это куда честнее: картошку ведь действительно толкут.

Урал: вехотка и «пошоркать»

Вехотка и «пошоркать»: региональные слова Урала. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

На Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке мочалку называют вехоткой, а в вятской речи встречается вариант «мехотка». Слово старое, и с ним связаны народные выражения. Например, в словаре Даля есть поговорка «У него вехотка во рту» о человеке, который картавит. А потереть или почистить на Урале значит пошоркать. Фраза «пошоркай спину вехоткой» понятна уральцу без перевода. Такие слова живут веками, а проверить себя можно в тесте, где нужно догадаться о значении старинных слов и не заглянуть к Далю.

Белгород и юг: тремпель и бурак

Тремпель и бурак: слова Белгородской области и юга. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Если человек просит повесить пиджак на тремпель, скорее всего, он из Белгородской или Ростовской области. Так там называют плечики для одежды. Со словом связана харьковская легенда о фабриканте Тремпеле, чьи изделия якобы продавались на фирменных плечиках, но документальных подтверждений у неё нет. Встречается слово и в воспоминаниях харьковчанки Людмилы Гурченко. А свёклу на юге России и в Брянске называют бураком или буряком.

Ростов: мятка и купорка

Мятка и купорка: региональные слова Ростовской области. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Жителя Ростовской области выдаёт кухня. Картофельное пюре здесь называют мяткой, поэтому одно и то же блюдо в Сибири зовут толчёнкой, а на Дону мяткой. Домашнее консервирование на зиму в Ростовской области называют купоркой. Рядом живёт и знакомая всем «закатка»: в одном из исследований соцсетей это региональное слово встречалось чаще остальных. Правда, пишут его в основном люди старшего поколения, а молодёжь вспоминает разве что в шутку.

Дальний Восток: чифанька и кукса

Чифанька и кукса: как говорят на Дальнем Востоке. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

На Дальнем Востоке вас могут позвать в чифаньку. Так называют небольшое китайское кафе, а само слово выросло из китайского выражения «чи фань», то есть «поесть». Соседство с Китаем и Кореей вообще заметно в местной речи. Лапшу быстрого приготовления здесь зовут куксой, название связывают с корейским блюдом из лапши куксу. Корейская кухня прижилась на Дальнем Востоке давно, а потом разошлась по всему СССР, как острая закуска хе с советских рынков.

Регионализмы такая же живая часть русского языка, как слова из любого толкового словаря. Они не делают речь хуже, зато добавляют ей красок и тепла. По вехотке, мультифоре или тремпелю земляки узнают своих за тысячи километров от дома, и это тоже своего рода единство. Некоторые слова мы и вовсе произносим, даже не задумываясь о смысле, как советские аббревиатуры, которые сегодня не каждый сумеет правильно расшифровать.