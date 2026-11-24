Житель Бердска, задушивший жену бюстгальтером во время пьяной ссоры на даче, получил восемь лет колонии строгого режима. О приговоре сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

« С учётом позиции государственного обвинителя — заместителя прокурора области Виталия Дымолазова суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство, умышленное причинение смерти другому человеку), назначил виновному наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима », — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, трагедия произошла в сентябре в садовом товариществе «Ветеран», где супруги вместе распивали спиртное. Во время застолья между ними вспыхнул конфликт. Нетрезвый хозяин дома повалил женщину на диван и сдавил ей шею предметом нижнего белья, от чего она скончалась. После случившегося подозреваемого задержали, а 15 сентября суд заключил его под стражу. В начале ноября городская прокуратура утвердила обвинительное заключение и передала материалы для рассмотрения по существу. Расследованием занимался местный отдел Следственного комитета.