Мексиканские учёные установили возраст человеческого скелета, обнаруженного при строительстве международного аэропорта имени Фелипе Анхелеса. Останки пролежали в земле около 13 тысяч лет и могут принадлежать одному из древнейших известных жителей центральной Мексики, сообщает Национальный институт антропологии и истории страны (INAH).

Скелет обнаружили в 2021 году неподалёку от останков животных ледникового периода. Древнему человеку дали имя Йотцин, что в переводе с языка науатль означает «уникальный». Специалистам удалось собрать около 80% его скелета.

По предварительным оценкам, мужчина отличался крепким телосложением и высоким для своего времени ростом — около 175 сантиметров. На момент смерти ему было от 25 до 30 лет.

Особый интерес у антропологов вызвали зубы древнего человека. Несмотря на отсутствие кариеса, они оказались сильно стёрты. Учёные предполагают, что Йотцин мог использовать зубы вместо инструментов либо употреблять грубую пищу.

Следующим этапом исследования станет изучение ДНК древнего человека. Генетический анализ проводят специалисты испанского Университета Бургоса. Первые результаты ожидаются в начале 2027 года.