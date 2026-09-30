Загадочная «Ива»: В США подняли шумиху из-за необычного ПЗРК у российских военных

Армия России обзавелась новым мощным оружием — речь идёт о ПЗРК (переносной зенитный ракетный комплекс) «Ива». Модернизированная система попала на видео одного из российских телеканалов. На кадры обратил внимание американский портал TWZ.

По данным издания, военнослужащие называли оружие «Ивой». Однако это название само по себе не позволяет определить ни производителя, ни происхождение комплекса. Авторы публикации нашли внешнее сходство с китайскими ПЗРК семейства QW и иранским Misagh-3.

«Эта система не имеет ничего общего ни с одним из российских семейств ПЗРК, используемых вооружёнными силами страны», — утверждает зарубежное издание.

Особое внимание портал уделил дополнительному блоку в передней части пускового устройства. По оценке TWZ, эта деталь больше напоминает китайские образцы, но в явно модернизированном варианте.

Ранее Life.ru рассказывал о применении российских ПЗРК «Верба» против беспилотников. По сообщению Минобороны, расчёты группировки «Центр» уничтожили с их помощью три дрона ВСУ.