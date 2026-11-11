Сотрудник МЧС Игорь Большаков, которого почти две недели искали в горах Республики Алтай, мог погибнуть не от огнестрельного ранения, как предполагалось ранее, а от переохлаждения. На это указывают предварительные результаты судебно-медицинской экспертизы. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

«Экспертизой установлено, что предварительно смерть наступила от переохлаждения. Насильственных телесных повреждений не установлено», — рассказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что тело 39-летнего пожарного обнаружили с предполагаемым огнестрельным ранением головы. Однако теперь специалисты допускают, что повреждения кожи и черепа могли оставить дикие животные, наткнувшиеся на тело уже после смерти мужчины.

Окончательную причину гибели должны установить после получения результатов дополнительных анализов.

Большаков пропал 17 октября в Чемальском районе. В тот день он отправился на личном автомобиле УАЗ на пасеку в урочище Ак-Кая, примерно в 26 километрах от села Чемал. Вечером мужчина домой не вернулся и перестал выходить на связь.

На следующий день родственники обнаружили его пустой автомобиль. Внутри находились телефон и чехол от охотничьего ружья, однако самого оружия не было. По предварительным сведениям, незадолго до исчезновения пожарный мог подстрелить косулю.

Масштабные поиски продолжались почти две недели. Спасатели, полицейские и добровольцы обследовали более 120 квадратных километров горной местности. Работу осложняли сложный рельеф, густая растительность и снег.

Тело Большакова обнаружили 30 октября недалеко от автомобиля. Рядом находилось ружьё. После этого было возбуждено уголовное дело для выяснения обстоятельств гибели мужчины.

Ранее Life.ru рассказывал, что белый маскировочный костюм пожарного серьёзно затруднял поиски в заснеженных горах. Волонтёры тогда не исключали, что мужчине могло внезапно стать плохо в труднодоступной местности.