Пропавшего сотрудника МЧС нашли мёртвым с огнестрельным ранением на Алтае
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В Горном Алтае обнаружили тело пожарного Игоря Большакова, пропавшего 17 октября. У мужчины выявили огнестрельное ранение. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
«Действительно, тело нашли с огнестрельным ранением, сегодня нашли. Экспертизу будут проводить. Жена его опознала, подтвердила», — рассказал собеседник агентства.
Обстоятельства гибели мужчины пока не установлены. Для выяснения причин смерти предстоит провести экспертизу. Официальных выводов о происхождении огнестрельного ранения на данный момент нет.
Большаков пропал в горной местности примерно в 26 километрах от села. Поисковую операцию осложняли труднопроходимый рельеф и снежный покров, достигавший 30 сантиметров. До этого в автомобиле пропавшего обнаружили чехол от ружья, однако самого оружия в машине не оказалось. Также сообщалось, что незадолго до исчезновения мужчина предположительно добыл косулю.
Ранее Life.ru рассказывал о загадочном следе, обнаруженном во время поисков Игоря Большакова на Алтае. Поисковики заметили примятую траву на берегу реки Аккая, однако не смогли установить, оставил ли её пропавший мужчина. Дополнительные трудности создавал белый камуфляж пожарного, который практически сливался со снегом.