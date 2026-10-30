Пропавшего сотрудника МЧС нашли мёртвым с огнестрельным ранением на Алтае

В Горном Алтае обнаружили тело пожарного Игоря Большакова, пропавшего 17 октября. У мужчины выявили огнестрельное ранение. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

«Действительно, тело нашли с огнестрельным ранением, сегодня нашли. Экспертизу будут проводить. Жена его опознала, подтвердила», — рассказал собеседник агентства.

Обстоятельства гибели мужчины пока не установлены. Для выяснения причин смерти предстоит провести экспертизу. Официальных выводов о происхождении огнестрельного ранения на данный момент нет.

Большаков пропал в горной местности примерно в 26 километрах от села. Поисковую операцию осложняли труднопроходимый рельеф и снежный покров, достигавший 30 сантиметров. До этого в автомобиле пропавшего обнаружили чехол от ружья, однако самого оружия в машине не оказалось. Также сообщалось, что незадолго до исчезновения мужчина предположительно добыл косулю.