Загадочная смерть у океана: На одном из красивейших пляжей Бали обнаружено тело туристки

Тело неизвестной женщины обнаружили на пляже Ньянг-Ньянг на индонезийском острове Бали. Местные спасатели предполагают, что погибшая была иностранкой, однако установить её личность пока не удалось. Об этом сообщает The Bali Times.

Женщину заметил рыбак днём 24 октября на побережье возле деревни Пекату. По данным местных СМИ, находку он сделал около 16:50 по местному времени. Мужчина сразу обратился к властям и сообщил о случившемся старосте деревни.

На место направили пятерых сотрудников поисково-спасательной службы Денпасара. Им предстояло добраться до пляжа и организовать эвакуацию тела. Работы осложнялись погодными условиями и заняли около двух часов.

Предположение об иностранном гражданстве женщины высказал координатор спасателей. Он объяснил свою версию особенностями внешности погибшей, в том числе чертами лица и цветом кожи. При этом никаких документов или других сведений, позволяющих подтвердить её гражданство, пока не представлено.

Около 19:30 тело доставили в больницу имени профессора Нгоераха в Денпасаре. Спасатели передали дальнейшее разбирательство компетентным органам.

Когда именно наступила смерть и что к ней привело, неизвестно. Власти продолжают устанавливать личность женщины и обстоятельства произошедшего.

Ранее Life.ru рассказывал о гибели 40-летнего россиянина на Бали. Мужчина перестал выходить на связь 23 сентября. Позднее его мотоцикл обнаружили возле утёса Каранг-Бома в районе Пекату. По данным SHOT, спасатели нашли тело туриста под обрывом, после чего доставили его на побережье того же пляжа Ньянг-Ньянг.