Загадочная смерть во время паломничества: В Умани нашли тело британского иудея

На Украине, в городе Умань Черкасской области, во время празднования Рош ха-Шана нашли мёртвым 45-летнего британского иудея, отца семерых детей. О гибели паломника сообщил Союз православных журналистов.

Представители местной еврейской общины допускают, что мужчина мог стать жертвой преступления. Украинские правоохранители такую версию официально пока не подтвердили. По данным полиции, внешних признаков насильственной смерти при осмотре не обнаружили.

Обстоятельства произошедшего продолжают устанавливать. Международное отделение ZAKA занимается вопросом передачи останков для последующего погребения. К работе с властями также подключились представители United Hatzalah (израильский союз спасения) в Умани.

Трагедия произошла на фоне массового паломничества хасидов на Рош ха-Шана. В 2026 году в город приехали рекордные 52 тысячи верующих. Для обеспечения порядка вместе с украинскими сотрудниками там работали полицейские из Израиля.