Загадочная смерть во время паломничества: В Умани нашли тело британского иудея
На Украине нашли тело британского паломника во время Рош ха-Шана
Делегация организации израильского союза спасения в Умани на месте обнаружения убитого иудея. Обложка © United Hatzalah
На Украине, в городе Умань Черкасской области, во время празднования Рош ха-Шана нашли мёртвым 45-летнего британского иудея, отца семерых детей. О гибели паломника сообщил Союз православных журналистов.
Представители местной еврейской общины допускают, что мужчина мог стать жертвой преступления. Украинские правоохранители такую версию официально пока не подтвердили. По данным полиции, внешних признаков насильственной смерти при осмотре не обнаружили.
Обстоятельства произошедшего продолжают устанавливать. Международное отделение ZAKA занимается вопросом передачи останков для последующего погребения. К работе с властями также подключились представители United Hatzalah (израильский союз спасения) в Умани.
Трагедия произошла на фоне массового паломничества хасидов на Рош ха-Шана. В 2026 году в город приехали рекордные 52 тысячи верующих. Для обеспечения порядка вместе с украинскими сотрудниками там работали полицейские из Израиля.
Ранее Министерство иностранных дел Украины призвало паломников-хасидов учитывать риски при поездке в Умань на праздник Рош ха-Шана. В ведомстве заявили, что украинские власти не могут гарантировать полноценную безопасность иностранным гражданам на территории страны. МИД также отметил, что в Украине продолжает действовать военное положение. Оно предусматривает дополнительные ограничения и особый порядок регулирования.
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