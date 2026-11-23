Сотрудники вправе рассчитывать на 13-ю зарплату, если компания закрепила её во внутренних документах или коллективном договоре. Для получения денег работник должен выполнить условия выплаты, пояснила руководитель правовой инспекции труда Московской федерации профсоюзов Валентина Захаренкова.

«Если 13-я зарплата, которая как таковая не является обязательной выплатой, но закреплена в локальном акте или коллективном договоре организации, то работодатель обязан её выплатить, если работник выполнил необходимые условия», — сказала она РИА «Новости».

Общие правила оплаты труда определяет статья 135 ТК РФ. По словам эксперта, компании прописывают размеры окладов, тарифных ставок, доплат, надбавок и премий в коллективных договорах, соглашениях и внутренних нормативных документах.

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