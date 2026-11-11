С начала 2026 года в Армении по зарубежным запросам задержали пятерых граждан России, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. На брифинге она выразила серьёзную обеспокоенность их положением.

Дипломат обвинила ряд западных стран в «охоте» на россиян по всему миру. По словам Захаровой, российские дипломаты регулярно посещают задержанных соотечественников. В МИД поступают сообщения об ухудшении здоровья некоторых из них.

Москва более года назад предложила Еревану урегулировать проблему с помощью профильного двустороннего соглашения. Как сообщила представитель МИД, переданный проект учитывал пожелания армянской стороны, однако содержательного ответа Россия пока не получила.

«Российские граждане не должны становиться заложниками политической конъюнктуры», — сказала Захарова. Она заверила, что Москва продолжит добиваться их освобождения и держать ситуацию на особом контроле.

Ранее Life.ru рассказывал, что МИД предупреждал россиян о риске задержания за границей по запросам США. Захарова призывала учитывать возможный интерес американских правоохранительных органов при планировании зарубежных поездок.