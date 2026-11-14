Европа была бы намного безопаснее, если бы НАТО не играло столь значительную роль в жизни континента. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила ТАСС, отвечая на слова канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что существующая система европейской безопасности не нуждается в пересмотре.

«Не было бы НАТО, я имею в виду, не было бы той роли НАТО, которую альянс сыграл и играет, наверное, безопасности в Европе было бы намного больше», — сказала дипломат на полях «Пиар-выходных Мастерской новых медиа».

Захарова также обвинила Североатлантический альянс в использовании военной и политической силы ради собственных интересов. По её мнению, НАТО создавалось не для обеспечения стабильности, а для вмешательства в дела других государств. В качестве альтернативной площадки для диалога она напомнила об ОБСЕ, которая задумывалась как механизм совместного решения вопросов безопасности.

Ранее Life.ru рассказывал, что 13 ноября Фридрих Мерц призвал президента США Дональда Трампа не принимать неожиданных для европейских союзников решений на предстоящей встрече с президентом России Владимиром Путиным. Канцлер опасается повторения ситуации на саммите в Анкоридже, когда Вашингтон и Москва вели переговоры без участия европейцев.