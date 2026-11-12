Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила отношение языкового омбудсмена Украины Елены Ивановской к русскому языку с неприязнью героя советского фильма «Мимино». Дипломат обратила внимание на заявление чиновницы о том, что русская речь якобы представляет психологическую угрозу.

По словам Захаровой, Ивановская пожаловалась, что русскоязычные песни в общественных местах представляют для украинцев «психологическую угрозу» и портят настроение.

«Напоминает известную фразу из фильма «Мимино», когда герой говорит, что такую личную неприязнь испытывает, что аж кушать не может. Вот это прям про Елену Ивановскую русский язык», — высказалась представитель МИД на брифинге.

Захарова также иронично предположила, что подобная реакция украинских чиновников на русский язык может быть связана с осенним обострением.