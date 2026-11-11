Россиянам вновь рекомендовали отказаться от посещения Польши без крайней необходимости. В Министерстве иностранных дел РФ считают, что общественно-политическая обстановка в республике продолжает ухудшаться и может создавать риски для российских граждан. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова во время брифинга.

«Мы вновь напоминаем о рекомендации министерства иностранных дел России российским гражданам без крайней необходимости воздержаться от поездок в Польшу. Общественная политическая обстановка там продолжает деградировать», — подчеркнула дипломат.

По словам Захаровой, предупреждение касается прежде всего тех, кто только планирует поездку. При этом россиянам, которые уже находятся на польской территории, необходимо помнить о возможности получения экстренной консульской помощи.

В случае чрезвычайной ситуации или возникновения проблем гражданам следует обращаться в российское посольство в Варшаве. Связаться с дипломатами можно по телефону горячей линии, а также через официальные каналы загранучреждения.

Подобные предупреждения звучали и ранее. В январе 2026 года российское посольство в Польше рекомендовало отказаться от необязательных поездок, указав на случаи преследования граждан РФ и риски задержаний по запросам украинских властей.

Дополнительные ограничения затронули и документы для въезда. С 1 апреля 2026 года польские власти перестали признавать российские пятилетние загранпаспорта без биометрических данных. Для въезда и законного пребывания в стране россиянам необходим десятилетний биометрический документ при соблюдении остальных миграционных требований.