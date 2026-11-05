Заявление главы офиса Владимира Зеленского Кирилла Буданова* о существовании на Украине множества тайных пыточных, подобных обнаруженной под Киевом, шокировало многих. По мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, напряжённая ситуация вынудила украинские власти отказаться от привычной публичной риторики. Об этом дипломат рассказала на брифинге.

«Я думаю, что многих шокировали даже не кадры из этой пыточной, многих шокировало то, что, ещё раз повторю, глава офиса президента Украины Буданов* сказал, что этого по Украине много», — заявила Захарова.

Представитель МИД также обратила внимание на то, что во время общения с возмущёнными гражданами украинские чиновники переходили на русский язык. По её оценке, происходящее показало несоответствие между официальной языковой политикой Киева и поведением представителей власти в кризисной ситуации.

Поводом для обсуждения стал скандал вокруг частного дома в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом. Украинские СМИ сообщили, что в его подвале удерживали людей, в том числе военнослужащих. Появились также свидетельства возможных избиений, после чего возле здания собрались протестующие.

Прибывший на место Буданов* ответил на вопрос о существовании подобных объектов словами: «Потому что таких зданий много». Он также пообещал разобраться в причинах их появления.

Украинские правоохранители подтвердили присутствие в доме военнослужащих Нацгвардии, однако отвергли сообщения о незаконном удержании людей. Командующий Нацгвардией Александр Пивненко назвал здание временным пунктом дислокации и сообщил о госпитализации четырёх военнослужащих с травмами.

Ранее Life.ru рассказывал о показаниях 14-летнего подростка, пострадавшего во время событий возле предполагаемой тайной тюрьмы под Киевом. Мальчик утверждает, что его избили и дали неизвестную таблетку. После случившегося подросток оказался в больнице, где рассказал о полученных травмах.