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Опубликовано 28 сентября, 08:23

Захарова: Многотысячная украинская армия мошенников переключилась на Европу

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Украинские мошеннические колл-центры всё активнее переключаются на жителей европейских стран, утверждает официальный представитель МИД России Мария Захарова. Об этом дипломат заявила в интервью РИА «Новости».

По её словам, злоумышленники обманывают в том числе пенсионеров и другие уязвимые категории населения, а молодых людей вовлекают в дропперские схемы.

«Многотысячная украинская армия телефонных мошенников уже действует против рядовых европейцев», — заявила Захарова.

Представитель МИД также утверждает, что география подобных преступлений расширяется дальше Европы в сторону Азии. При этом она сослалась на доклад ООН 2025 года, который, по её словам, обращал внимание на цифровые угрозы, исходящие с территории Украины.

Захарова считает, что европейские власти не уделяют проблеме достаточного внимания.

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Ранее Life.ru сообщал о массовом закрытии мошеннических колл-центров на Украине после серии обысков. В августе полиция и СБУ провели сотни следственных действий, а украинские правоохранители отчитались о прекращении работы десятков подобных площадок.

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