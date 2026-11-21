Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления молдавских властей о возможной высылке российского посла Олега Озерова. Она заявила, что Кишинёв может «поэкспериментировать», если ему надоело присутствие молдавских дипломатов в России. Об этом Захарова сообщила ТАСС.

«Если им надоело, что у них здесь вообще работают молдавские дипломаты, могут поэкспериментировать», — сказала дипломат.

Ранее спикер парламента Молдавии Игорь Гросу допустил, что власти республики могут объявить Олега Озерова персоной нон грата.

Ранее российский посол в Кишинёве Олег Озеров сообщил, что обвинения России в нарушении воздушного пространства Молдавии беспилотниками не подкреплены доказательствами. По его словам, принадлежность дронов и причины их появления над республикой необходимо установить в ходе расследования. Он раскритиковал практику, при которой Кишинёв возлагает ответственность на Москву без представления соответствующих доказательств.