Россия не заинтересована в обострении отношений с Молдавией, несмотря на то что двусторонние связи фактически оказались на грани разрыва. Об этом заявил российский посол в Кишинёве Олег Озеров после вручения ему ноты протеста из-за предполагаемого нарушения воздушного пространства республики семью беспилотниками, передаёт ТАСС.

«Мы видим, что они фактически балансируют на грани разрыва — не по нашей вине. Мы таких действий не предпринимаем по ухудшению наших отношений. Россия не заинтересована в обострении отношений», — подчеркнул дипломат.

Поводом для очередного вызова российского посла в МИД Молдавии стали события 17 ноября. По информации молдавского оборонного ведомства, в течение нескольких часов воздушное пространство страны пересекли семь беспилотников. Один из них был замечен над Кишинёвом.

На фоне сообщений о появлении дронов власти республики временно закрыли воздушное пространство и приостановили работу шести пограничных пунктов пропуска.

Молдавская сторона возложила ответственность за произошедшее на Россию. В Кишинёве заявили, что подобные инциденты представляют угрозу безопасности граждан и нарушают суверенитет страны.

Озеров, в свою очередь, поставил под сомнение обоснованность обвинений. Дипломат потребовал предоставить российской стороне радиолокационные данные, которые позволили бы установить маршруты беспилотников и проверить обстоятельства их появления над молдавской территорией.

При этом посол с иронией заметил, что власти Молдавии пока не обвинили Россию в землетрясении, произошедшем накануне в регионе. Таким образом он раскритиковал стремление Кишинёва связывать с Москвой различные происшествия.

Это далеко не первый дипломатический конфликт между странами из-за беспилотников. Ранее российская сторона неоднократно предлагала совместное расследование подобных случаев, однако Москва и Кишинёв так и не пришли к единой оценке происхождения обнаруженных аппаратов.

Ранее Life.ru сообщал, что МИД Молдавии уже вручал Олегу Озерову ноту протеста после пролёта беспилотников и ракет над территорией республики, а российский посол предложил провести совместное расследование. Тогда дипломат также потребовал доказательств российского происхождения воздушных объектов.