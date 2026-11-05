Россия считает правомерным отвечать симметричными и асимметричными мерами на действия других стран, которые угрожают её суверенитету и территориальной целостности. Об этом на брифинге напомнила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сославшись на Концепцию внешней политики.

Речь идёт о пункте 26 концепции, утверждённой 31 марта 2023 года. В документе сказано, что такие меры могут применяться, чтобы пресечь недружественные действия и предотвратить их повторение. Среди возможных угроз в этом пункте упоминаются политические и экономические санкции, а также действия с использованием информационных технологий.

Так Захарова прокомментировала заявление секретаря Совбеза России Сергея Шойгу. Он сообщил, что в Польше и странах Балтии готовят людей для подрыва российской государственности.

Ранее Life.ru подробно рассказал о заявлении Шойгу. Чиновник заявил о вербовке и финансировании людей для подрыва российской государственности на открытии международной недели «Народы России» в Москве. По его словам, поиск таких сторонников продолжается и в настоящее время. Секретарь Совбеза обратил внимание на попытки противника заручиться поддержкой людей внутри страны, которые могли бы содействовать её дестабилизации.