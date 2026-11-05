Захарова заявила о провале проекта «анти-Россия» из-за сокращения помощи Киеву
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Западные страны осознали бесперспективность проекта превращения Украины в «анти-Россию», поэтому начали сокращать финансовую поддержку Киева. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, комментируя прогноз резкого снижения помощи со стороны государств, не входящих в Евросоюз.
«Разве это можно обусловить тем, что киевский режим совершил какие-то фантастические победы, свершения или достижения на поле боя? Конечно, нет, все с точностью наоборот. Тогда почему же уменьшается финансирование киевского режима? Потому что Запад прекрасно понимает всю тупиковость того, о чем вначале говорили так бравурно, а теперь вот, как говорится, подсчитали - прослезились. Но сказать открыто о том, что проект вот этой самой Украины в виде «анти-России» провалился, они не могут», — отметила дипломат.
Поводом для заявления стали данные Financial Times, согласно которым союзники Украины за пределами ЕС пообещали выделить на 2027 год лишь четыре миллиарда евро. Для сравнения, объём обязательств на 2026 год составлял 19 миллиардов евро. Таким образом, заявленная поддержка сократилась почти в пять раз.
Ранее Life.ru сообщал, что Евросоюз выделил на поддержку Украины более 231 миллиарда евро с начала конфликта. Согласно данным Еврокомиссии, общий объём финансовой, военной и гуманитарной помощи достиг 231,5 миллиарда евро. В Брюсселе подчеркнули, что ЕС стал крупнейшим донором Киева, опередив остальных международных партнёров.