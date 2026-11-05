«Разве это можно обусловить тем, что киевский режим совершил какие-то фантастические победы, свершения или достижения на поле боя? Конечно, нет, все с точностью наоборот. Тогда почему же уменьшается финансирование киевского режима? Потому что Запад прекрасно понимает всю тупиковость того, о чем вначале говорили так бравурно, а теперь вот, как говорится, подсчитали - прослезились. Но сказать открыто о том, что проект вот этой самой Украины в виде «анти-России» провалился, они не могут», — отметила дипломат.