Европейские политики своими действиями повышают риск дальнейшей эскалации украинского конфликта, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова. Такое мнение дипломат выразила на брифинге 26 ноября.

Захарова раскритиковала продолжение финансирования Киева европейскими странами. По её мнению, Владимир Зеленский не учитывает последствия расширения конфликта для миллионов жителей Западной Европы.

Представитель МИД также предупредила об ответственности сотрудников западных оборонных предприятий, непосредственно участвующих в боевых действиях на Украине. Дипломат сослалась на положения международного гуманитарного права, согласно которым гражданские лица утрачивают защиту от нападений на то время, пока принимают непосредственное участие в боевых действиях.

Отдельно Захарова прокомментировала отказ Канады выдать визы российским паралимпийцам, готовившимся к участию в Континентальном кубке по лыжным гонкам в Кэнморе. Представитель российского внешнеполитического ведомства назвала решение канадских властей дискриминационным.

Критике дипломата подверглась и инициатива Евросоюза по введению дополнительных визовых ограничений для россиян. Захарова подчеркнула, что Москва, в отличие от Брюсселя, не намерена проводить политику самоизоляции и продолжит принимать иностранцев, приезжающих в страну с мирными целями.

Комментируя заявление главы МИД Германии Йоханна Вадефуля о европейской безопасности, Захарова назвала безответственность западноевропейских политиков угрозой для самой Европы. Она также выразила сомнения в перспективах полноценного диалога Москвы с НАТО и Евросоюзом при сохранении нынешнего политического курса.

Ранее Захарова раскритиковала решение Норвегии запретить въезд российским и белорусским спортсменам. Ограничения затрагивают профессиональных атлетов, прибывающих для участия в международных соревнованиях.