Блокировка аккаунта Международной ассоциации по фактчекингу (GFCN) со стороны Google стала примером давления на организации, предлагающие альтернативный подход к проверке информации. Такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым».

«На днях американские IT-гиганты забанили и буквально заблокировали соответствующие интернет-ресурсы Международной ассоциации», — заявила дипломат.

По словам Захаровой, подобные решения принимаются, когда появляются конкуренты действующим международным организациям.

Ранее GFCN сообщила, что 19 ноября Google заблокировал её аккаунт без возможности восстановления. По информации ассоциации, компания сослалась на экспортные ограничения и санкционную политику. Организация оспаривает обоснованность блокировки и заявляет, что потеряла доступ в том числе к своему YouTube-каналу.