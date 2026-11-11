Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко раскритиковала заявления министра внутренних дел Эстонии Игоря Таро, обвинившего Москву в угрозах европейской безопасности. На брифинге 11 ноября дипломат назвала высказывания эстонского чиновника бредом и заявила, что они заслуживают отдельного разбора в рубрике «Антифейк».

«Странно слышать такие абсолютно безответственные и провокационные заявления от министра иностранных дел европейского государства, которое имеет общую границу с нашей страной», — сказала Захарова, комментируя публикацию Financial Times.

«Вот этот вот бред, который распространяет глава МИД Эстонии, я считаю, достоин рубрики «Антифейк», чем мы и займёмся», — добавила представитель российского МИД.

Поводом для реакции стало интервью Игоря Таро британскому изданию Financial Times. Эстонский министр заявил, что действия России в Европе следует квалифицировать как «государственный терроризм», а не просто как гибридные атаки. По его утверждению, Москва якобы регулярно проводит операции против европейских государств, не переходя порог открытого военного конфликта.

Захарова, в свою очередь, отвергла обвинительную риторику эстонского чиновника и дала понять, что российское внешнеполитическое ведомство намерено отдельно проанализировать его заявления.

Ранее Life.ru сообщал, что премьер-министр Эстонии Кристен Михал призвал европейские страны отказаться от прямого диалога с Россией. Глава правительства выступил за усиление санкционного давления на Москву, утверждая, что переговоры с российским руководством способны ослабить позиции Европы.