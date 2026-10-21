Захарова назвала «дурковато-агрессивным» призыв из Финляндии сбивать самолёты РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала бывшего премьер-министра Финляндии Санну Марин за предложение сбивать российские военные самолёты в случае нарушения воздушного пространства стран ЕС и НАТО. На брифинге дипломат назвала подобную инициативу «дурковато-агрессивной».

По словам Захаровой, высказывания финского экс-премьера оторваны от реальности и выходят за рамки обычной воинственной риторики. При этом российский дипломат обратила внимание на то, что предполагаемые нарушения воздушных границ со стороны РФ преподносятся как повод для применения силы.

«Мы обратили внимание на какое-то оторванное от реалий и даже не воинственное, а дурковато-агрессивное предложение бывшей главы финляндского правительства Санны Марин сбивать российские военные самолеты, которые якобы нарушают воздушное пространство стран ЕС и НАТО», — сказала Захарова.

Представитель МИД также связала публичную позицию Марин с её нынешней профессиональной деятельностью. Дипломат напомнила, что бывший глава финского правительства работает приглашённым экспертом в британском Институте глобальных изменений Тони Блэра, и предположила, что подобные заявления могут носить заказной характер.

Санна Марин возглавляла правительство Финляндии с 2019 по 2023 год. После ухода с поста она присоединилась к Институту глобальных изменений Тони Блэра в качестве стратегического советника.

Напомним, Марин призвала сбивать российские истребители при каждом нарушении воздушного пространства стран ЕС и НАТО. Бывший премьер также выступила за усиление европейских армий и развитие беспилотных систем. До неё аналогичную идею высказывал президент Чехии Пётр Павел. Он заявил, что Россия «уважает силу», поэтому альянсу следует демонстрировать способность защищать свои границы.