Попытки исключить Россию из международного спортивного движения обречены на провал, поскольку большинство стран мира выступают за соревнования без политического давления. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в комментарии.

«Наша страна была и остается великой спортивной державой, а любые попытки изолировать или вытеснить ее из глобального спорта бесперспективны и заведомо обречены на провал», — подчеркнула дипломат.

По словам Захаровой, принцип неполитизированного спорта поддерживают многие международные федерации. Россия намерена добиваться полноценного участия своих атлетов в зарубежных турнирах и противодействовать ограничениям, которые Москва считает дискриминационными.

На брифинге 20 ноября представитель МИД также заявила, что российская сторона будет защищать права спортсменов, в том числе через судебные инстанции. Дипломат подчеркнула, что Москва намерена добиваться применения соответствующих мер к организаторам соревнований, нарушающим установленные правила.

Ранее Life.ru рассказывал о решении Спортивного арбитражного суда (CAS), обязавшего Международную федерацию хоккея (IIHF) вернуть российские сборные на международные турниры сезона-2026/27. Однако 15 ноября федерация объявила, что молодёжная сборная России не сможет выступить на чемпионате мира в Канаде из-за отказа местных властей выдавать визы спортсменам. Президент Владимир Путин назвал игнорирование решений CAS нарушением международного спортивного права и угрозой олимпийскому движению.