Захарова назвала задержания судов Швецией частью стратегии ЕС и НАТО против РФ

Шведские власти используют задержания и досмотры торговых судов как часть общей стратегии Евросоюза и НАТО по ограничению российского судоходства в Балтийском море. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии российского внешнеполитического ведомства.

По оценке дипломата, подобные действия направлены на сдерживание России и создание препятствий для её внешней торговли. Москва рассматривает задержания судов не как отдельные инциденты, а как элементы согласованной политики западных государств.

«Рассматриваем провокационные действия шведских властей по задержанию, аресту и досмотру судов, следующих через территориальные воды Швеции, как часть скоординированной в рамках ЕС и НАТО общей стратегии на ограничение свободного судоходства в акватории Балтийского моря», — подчеркнула Захарова.

Представитель МИД предупредила, что Россия оставляет за собой право принимать зеркальные меры в ответ на захват или задержание судов, действующих в её интересах. Причём такие действия, по её словам, могут последовать в любой части Мирового океана.

Поводом для заявления стало освобождение танкера Sea Owl 1, который шведские власти задержали в марте. Судно шло под флагом Коморских Островов, а его капитана — гражданина России — заподозрили в использовании поддельных регистрационных документов.

По словам Захаровой, российские дипломаты на протяжении всего разбирательства поддерживали связь с моряками и оказывали им консульскую помощь. Капитана освободили в мае, а последний гражданин РФ покинул борт в октябре.

После перерегистрации под флагом Экваториальной Гвинеи танкер получил разрешение продолжить плавание. Sea Owl 1 покинул шведские воды 12 октября после семи месяцев ограничений.

Ранее Life.ru сообщал об освобождении танкера Sea Owl I после семи месяцев задержания в Швеции. Транспортное управление королевства сняло запрет на эксплуатацию судна после проверки документов и подтверждения его регистрации властями Экваториальной Гвинеи.