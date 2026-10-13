Западные страны пытаются возродить морское пиратство, захватывая танкеры в международных водах. Подобные действия дестабилизируют обстановку во всём мире, а их разрушительные последствия со временем станут очевидны всем. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова журналистам на полях третьего Международного Екатерининского форума в Москве.

Захарова обвинила Запад в попытке возродить морское пиратство. Видео © Life.ru

По словам дипломата, западные государства фактически вышли за рамки международного права и теперь стремятся разрушить сложившиеся правила морского судоходства.

Захарова считает, что прежние правовые ограничения мешали странам Запада проводить захватническую политику. Теперь же, по её оценке, они пытаются избавиться от этих сдерживающих механизмов.

«Западники были скованы [правовыми рамками], и это не давало им возможности проявлять свою захватническую политику», — подчеркнула представитель российского внешнеполитического ведомства.

Дипломат выразила уверенность, что мировое сообщество со временем осознает опасность подобных действий. Она предупредила, что попытки вернуть практику захвата судов способны подорвать международную безопасность.

«Я думаю, что через определённое время все поймут абсолютную деструктивность их действий», — отметила Захарова.

Заявление прозвучало на третьем Международном Екатерининском форуме, который проходит 13 октября в Национальном центре «Россия» в Москве. Мероприятие посвящено развитию международного гуманитарного сотрудничества, сохранению традиционных духовно-нравственных ценностей и укреплению культурных связей.

Ранее Life.ru сообщал, что в МИД России назвали пиратством задержания Францией пяти танкеров. Директор первого европейского департамента ведомства Артём Студенников заявил, что действия Парижа в отношении судов, которые связывают с российским «теневым флотом», направлены на нанесение ущерба отечественному экспорту. Французские военные с сентября 2025 года задержали пять танкеров под флагами разных государств.