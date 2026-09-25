Захарова назвала Зеленского «бесславным ублюдком»
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала Владимира Зеленского «бесславным ублюдком». Резкое заявление прозвучало в интервью автору ИС «Вести» Ольге Скабеевой.
Дипломат обратилась к историческому опыту, говоря о деятелях, которые считают себя исключительными и уверены, что им дозволено всё. По словам Захаровой, история уже знала немало подобных «авантюристов-преступников».
«Я это точно знаю на историческом опыте. Очень многих аналогичных авантюристов-преступников, тех, кто считал себя исключительными, кто полагал, что им положено всё. Знаете, как таких называют? Бесславный ублюдок», — сказала представитель МИД РФ.
Ранее Мария Захарова заявила, что история «отменит» Зеленского, как прежде отвергала сторонников человеконенавистнических идей. Так дипломат отреагировала на угрозы главы киевского режима сделать российское воздушное пространство опасным для гражданской авиации.
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