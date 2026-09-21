История «отменит» главаря киевского руководства Владимира Зеленского, как прежде отвергала тех, кто исповедовал человеконенавистничество, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Такую оценку она дала в интервью ТАСС по итогам Международного фестиваля молодёжи.

Дипломат комментировала в том числе слова Зеленского о намерении сделать российское небо опасным для гражданской авиации с помощью массового применения беспилотников. В качестве исторических примеров она привела Наполеона и Гитлера. По её мнению, они рассчитывали за счёт накопленной мощи навязать другим свою волю, но не смогли уничтожить человечность.

«Наоборот, история отменяла их. Так будет и в этот раз. Я вас заверяю», — подчеркнула Захарова.

Представитель МИД назвала заявления экс-комика аморальными и незаконными. При этом она отметила, что теперь Зеленский открыто обозначает свои намерения. По её оценке, это позволяет миру судить о его политике и роли западных стран в его поддержке.

Захарова напомнила, что на Западе ранее воспринимали заявления Зеленского о мирных инициативах как свидетельство стремления к урегулированию. Российская сторона считала такую риторику прикрытием, однако в ответ слышала упрёки в недостатке терпения и предвзятости. Нынешние высказывания подтверждают позицию Москвы.

Она также заявила, что угрозы касаются не только россиян. В российском воздушном пространстве могут находиться пассажиры любой национальности, гражданства и вероисповедания. По словам Захаровой, при подобных действиях никто не стал бы выяснять, кто именно находится на борту.

Ранее Захарова прокомментировала заявление Зеленского о масштабном дефиците украинского бюджета. Она предположила, что украинские власти продолжат мобилизацию, которая приведёт к новым человеческим потерям. По её утверждению, таким способом экс-комик рассчитывает сократить обязательства государства перед населением.