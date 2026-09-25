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Регион
Опубликовано 25 сентября, 11:30

Захарова обратила внимание ЮНЕСКО и ЮНИСЕФ на «эстонский гитлерюгенд»

Захарова призвала ЮНЕСКО и ЮНИСЕФ проверить уровень ненависти в Эстонии

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила ЮНЕСКО и ЮНИСЕФ направить в Эстонию мониторинговую миссию и оценить уровень агрессивной риторики среди местной молодёжи, а также образовательные программы, которые, по её мнению, могут на это влиять. Об этом дипломат написала в своём Telegram-канале.

Поводом стал распространившийся в соцсетях ролик, снятый в Таллине. На видео подростков спрашивают, какую страну они хотели бы стереть с карты мира, и участники отвечают: «Россия».

«Эстония. Родина Каи Каллас. Подростки на вопрос «какую страну вы бы стерли с мировой карты» отвечают. Как их много лет учили их режимы. Вот такой гитлерюгенд получился. Адольф Гитлер 85 лет назад отвечал точно так же», — написала Захарова.

По мнению дипломата, подобные высказывания — повод для ЮНЕСКО и ЮНИСЕФ направить в Эстонию мониторинговую миссию, которая оценит уровень ненависти у молодежи и оценит образовательные программы, которые приводят к такому эффекту.

Она также напомнила о фильме Стэнли Кубрика «Заводной апельсин», посвящённом в том числе подростковой жестокости и попыткам изменить поведение человека психологическим воздействием.

Захарова: Спасибо Каллас, что она не перепутала родную Эстонию с Эритреей
Захарова: Спасибо Каллас, что она не перепутала родную Эстонию с Эритреей

Ранее Life.ru сообщал, что Захарова заявила о давлении на россиян в Эстонии и Латвии, приходивших голосовать на выборах в Госдуму. По её словам, полиция проверяла документы у посетителей российских диппредставительств и фиксировала их данные.

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Александра Вишнякова
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