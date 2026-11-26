В МИД России обвинили Великобританию в определении целей для ударов ВСУ по российской территории. С таким заявлением на брифинге выступила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Поводом для заявления стали сообщения британских властей о возможности применения поставляемых Киеву беспилотников против военных объектов в глубине российской территории. Дипломат расценила эти формулировки как признание участия Лондона в выборе целей для украинских атак.

По мнению Захаровой, Великобритания рассчитывает при помощи поставок вооружения нанести России максимальный ущерб и добиться её стратегического поражения.

Представитель МИД также напомнила о позиции бывшего британского премьер-министра Бориса Джонсона. Она вновь обвинила его в срыве российско-украинских переговоров в 2022 году и раскритиковала его недавнее предложение направить европейские войска на Украину.

В конце октября Захарова обвинила Великобританию в стремлении к дальнейшей эскалации украинского конфликта. Поводом стали сообщения о подготовке очередной партии британских крылатых ракет для Киева. Дипломат заявила, что действия Лондона расходятся с его заявлениями о необходимости мирного урегулирования.