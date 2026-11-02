Киевские власти, по словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, ведут целенаправленную охоту на российских журналистов. С таким обвинением дипломат выступила в комментарии на сайте ведомства, приуроченном к Международному дню прекращения безнаказанности за преступления против журналистов.

«Ошалевший от вседозволенности и безнаказанности киевский режим, не скрываясь, ведет настоящую охоту на представителей российского медиасообщества», — говорится в заявлении Захаровой.

Особую опасность, по её словам, испытывают военные корреспонденты, работающие на передовой. Дипломат считает, что синяя нашивка «ПРЕССА» на бронежилете, которая прежде служила знаком защиты журналиста, теперь делает его заметной целью для атак.

Захарова также раскритиковала международные организации, занимающиеся защитой журналистов. По её мнению, они не дают должной оценки нападениям на российских сотрудников СМИ, которые Москва рассматривает как нарушения международного гуманитарного права.

«Такие нападения квалифицируются как военные преступления по международному гуманитарному праву, однако не встречают адресной критики со стороны профильных международных структур», — заключила представитель МИД.

Заявление прозвучало 2 ноября — в Международный день прекращ безнаказанности за преступления против журналистов. Памятную дату учредила Генеральная Ассамблея ООН в 2013 году, чтобы привлечь внимание к нападениям на сотрудников СМИ и необходимости расследовать такие преступления.

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