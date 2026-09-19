Захарова оценила удобство голосования: Быстро, чётко и понятно

Мария Захарова назвала нынешнюю организацию выборов в Госдуму быстрой, чёткой и понятной, отметив отсутствие каких-либо сбоев во время своего визита на участок. Данное заявление официальный представитель МИД РФ сделала в беседе с ТАСС.

«Хочу отметить, что в этом году я действительно благодарна за то, что учли пожелания прошлых лет, когда были инциденты, казусы, людям говорили, что они заранее не подали заявки на бумажные бюллетени, и поэтому не могут их выдать», — напомнила дипломат

Одним из главных изменений дипломат назвала возможность сразу определиться с форматом волеизъявления. Теперь пришедшего спрашивают, хочет ли он воспользоваться обычным бюллетенем или электронной системой. По мнению Захаровой, таким образом организаторы учли просьбы, которые звучали в предыдущие годы.

«Я считаю, что это как раз то, что было учтено по результатам общественной просьбы. Всё быстро, чётко, понятно. Так что сбоев не было», — подчеркнула она.

Сама дипломат предпочла традиционный способ и сделала отметку на бумаге. Хотя новые цифровые технологии она, по собственным словам, обычно осваивает одной из первых, поход на участок остаётся для дипломата семейным ритуалом. В детстве Захарова приходила туда вместе с родителями, бабушкой и дедушкой, поэтому эту привычку ей хочется сохранить.

Отдельно представитель МИД обратила внимание на количество людей вокруг. По её наблюдению, во время визита места для участия в процедуре были заняты, а граждане продолжали приходить.

Напомним, Центральная избирательная комиссия России опубликовала данные о явке на выборах депутатов Государственной думы. К 14:00 по московскому времени 19 сентября она достигла 32,58%. В ЦИК уточнили, что это показатель по федеральному округу. Он продолжает расти в течение второго дня голосования. Утром, по состоянию на 09:35 по московскому времени, явка по федеральному избирательному округу составляла 30,21%. К 12:05 она поднялась до 31,09%.