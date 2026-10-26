Россия выразила благодарность Китаю за сохранение захоронений советских военнослужащих, погибших в боях за освобождение страны. Память более 12 тысяч солдат продолжает сохраняться на китайской территории. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в документальном фильме «Забытый Генерал» китайской компании «Лаолэй фильмс».

По словам дипломата, российская сторона высоко оценивает отношение китайских властей и жителей к воинским захоронениям. Она отметила, что могилы советских солдат содержат в надлежащем состоянии, а память об их участии в боевых действиях сохраняют.

«Более 12 тыс. советских воинов отдали свои жизни в ходе тех боёв, и мы знаем, что в Китае бережно хранят память о наших погибших соотечественниках. Их могилы благоустроены, и Российская Федерация благодарна правительству КНР и китайскому народу за почитание советских героев, доблестно сражавшихся за свободу и независимость Китая и нашедших упокоение в китайской земле», — отметила Захарова.

Представитель российского внешнеполитического ведомства подчеркнула вклад советских военнослужащих в освобождение Китая. Многие участники боевых действий погибли на территории страны и были похоронены вдали от родины.

В МИД России считают сохранение таких захоронений важной частью исторической памяти двух государств. Москва также отмечает участие китайской стороны в уходе за могилами погибших воинов.

Ранее сообщалось, что власти Литвы запланировали перенос захоронения советских военнослужащих из центральной части Анталепте. Могилы солдат времён Великой Отечественной войны находятся возле костёла Обретения Святого Креста. Администрация Зарасайского района намерена перенести останки на местное кладбище и уже объявила конкурс на проведение работ.