Дипломатическая активность России на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке обещает быть насыщенной. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что прорабатывается встреча министра иностранных дел Сергея Лаврова с госсекретарём США Марко Рубио, а тема Украины остаётся одной из ключевых на переговорах.

Об этом Захарова заявила в интервью ТАСС по итогам Международного фестиваля молодёжи. По её словам, график рабочих встреч российского министра на Генассамблее сейчас находится в стадии формирования.

«Прорабатывается график рабочих встреч на полях Генассамблеи. Встреч будет очень много, но это уже такая особенность пребывания Сергея Викторовича на Генассамблее. Прорабатывается и такая встреча», — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

Общеполитические прения высокого уровня с участием глав государств и правительств, а также министров иностранных дел пройдут в штаб-квартире всемирной организации в Нью-Йорке 22–26 сентября и 28 сентября. Российскую делегацию на сессии возглавит Лавров.

Ранее Life.ru писал, что Сергей Лавров рассказал, чем подход США к переговорам отличается от европейского. На открытии IV Конгресса Международного движения русофилов в Москве глава МИД РФ отметил, что американские представители готовы поддерживать диалог даже при серьёзных разногласиях, чего нельзя сказать о нынешних европейских элитах.